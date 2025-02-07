İrlanda'dan UNRWA'ya 20 Milyon Avro Destek

Güncel

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 20 milyon avroluk ek destek sağlayacaklarını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Harris yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de insani durumun "son derece kritik" olduğunu belirterek, UNRWA'ya 20 milyon avroluk fon sağlayacaklarını bildirdi.

Harris, "Bugün açıkladığımız bu yardım, Gazze'ye insani yardımın artarak ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. UNRWA'nın ölçeğinde ve etkisinde başka bir organizasyon bulunmuyor ve bu kurumun desteklenmesi hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın, ateşkesin ilk günlerinde Gazze'ye giren yardım malzemelerinin yüzde 60'tan fazlasını sağladığını vurgulayan Harris, bu fonun sağlık, sosyal hizmetler ve Gazze'deki 300 binden fazla çocuğun eğitimine yönelik kritik destekler sunacağının altını çizdi.

"Diğer hükümetleri bu kritik dönemde UNRWA'ya finansman sağlamaya çağırıyorum"

Harris, ayrıca İsrail'in UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararının yürürlüğe girmesinden "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Harris, "İsrail'in bu düzenlemeleri yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunuyorum. Ayrıca, diğer hükümetleri bu en kritik dönemde UNRWA'ya finansman sağlamaya çağırıyorum. Böylece UNRWA milyonlarca Filistinli mülteciye destek sunmaya devam edebilir." ifadelerini kullandı.

İrlanda Uluslararası Kalkınma ve Diaspora Bakanı Neale Richmond de 2023'den bu yana UNRWA'ya toplam 38 milyon avro sağladıklarını ve bu ek desteğin Gazze'de acil insani yardım çalışmalarına büyük katkı sunacağını kaydetti.

UNRWA'nın bölgede istikrarı sağlayan önemli bir güç olduğuna dikkati çeken Richmond, "Ateşkes sonrası başlayan insani yardım çalışmalarında UNRWA merkezi bir rol oynuyor ve Gazze'deki 1 milyon kişiye gıda ve hayat kurtarıcı hizmetler sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasaklama kararı

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da 4 Şubat'ta ülkesini UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.