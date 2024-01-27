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İrlanda, İsrail'in iddialarına rağmen UNRWA'ya destek vermeye devam edecek - Son Dakika
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İrlanda, İsrail'in iddialarına rağmen UNRWA'ya destek vermeye devam edecek

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, İsrail'in UNRWA çalışanlarına yönelik iddialarına rağmen kuruma desteklerinin süreceğini belirtti. Martin, UNRWA'nın 13 bin çalışanıyla Gazze halkına destek verdiğini vurguladı. İrlanda, 2023 ve 2024 yıllarında da UNRWA'ya milyonlarca avro destek sağlayacak. İngiltere ve ABD ise iddialar üzerine UNRWA'ya sağladığı desteği geçici olarak durdurdu.

İrlanda, İsrail\'in iddialarına rağmen UNRWA\'ya destek vermeye devam edecek
27.01.2024 - 18:39,
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İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in bazı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının Hamas'a destek verdiği yönündeki iddialarına rağmen UNRWA'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Martin, X hesabından yaptığı paylaşımda, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin iddialarda adı geçen personeli görevden alma kararını desteklediğini aktardı.

"İrlanda'nın UNRWA'ya yönelik fonlarını askıya alma planı yok." ifadesini kullanan Martin, kurumun 13 bin çalışanıyla 2,3 milyonluk Gazze halkına destek verdiğini kaydetti.

Son 4 ayda UNRWA'nın 100'ün üstünde çalışanının öldürüldüğünün de altını çizen Martin, "İrlanda, UNRWA'ya 2023 yılında 18 milyon avroluk destek sağladı, 2024'te de desteklemeye devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, iddiaların ardından harekete geçerek bazı çalışanları işten çıkarmış ve iddialara ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Gelişmeler üzerine İngiltere ve ABD, UNRWA'ya sağladığı desteği geçici olarak durdurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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