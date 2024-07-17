İş Yerinde Çıkan Tartışma Sonucu Arkadaşını Darbetti, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İş Yerinde Çıkan Tartışma Sonucu Arkadaşını Darbetti, Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerinde klima açma konusu nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüşerek bir kişinin ölümüne yol açtı. Tartışma sırasında çalışma arkadaşı tarafından darbedilen kişi, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

17.07.2024 14:03
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İstanbul Arnavutköy'de, iş yerinde çıkan anlaşmazlık nedeniyle darbettiği arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, ilçedeki bir iş yerinde çalışan K.H. ile A.Ç. arasında klima açma konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, çalışma arkadaşı K.H'yi darbetti.

Kafasına aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçiren K.H, hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine polis ekipleri, şüpheli A.Ç'yi gözaltına aldı.

Hastanede tedavi gören K.H, müdahalelere rağmen 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Arnavutköy, İstanbul, Kavga, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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