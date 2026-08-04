İşçiler Ankara'da Hak Arayışında - Son Dakika
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İşçiler Ankara'da Hak Arayışında

İşçiler Ankara\'da Hak Arayışında
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Doruk Madencilik işçileri, tazminat ve ücret alacakları için Ankara'da yürüyüş düzenledi.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesindeki Doruk Madencilik'e bağlı termik santral ve kömür işletmelerinden emeklilik nedeni veya haklı fesihle işten ayrılan işçiler, ücret ve tazminat alacaklarının ödenmediğini öne sürerek, Ankara'da Ulus Meydanı'ndan Ankara Garı'na yürüdü.

Ulus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 işçi, aileleriyle birlikte sloganlar eşliğinde Ankara Garı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, grup adına açıklama yaptı. Kocabıyık, işçilerin haklarına dikkat çekmek için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Hakkımızı almadan Ankara'dan gitmeyeceğiz" diyerek, haksızlık, hukuksuzluk yapan işverene devletin gerekeni yapması gerektiğini söyledi.

Yetkilileri göreve davet ettiklerini ifade eden Talih Kocabıyık, "Bir an önce çözüm bulmak için ne gerekiyorsa yapsınlar. 8 gündür söylüyorum. 8 gündür çalmadığımız kapı kalmadı; sonuç yine sıfır. Çocukların yüzü gülmeden, aileler mutlu olmadan Ankara'dan ayrılmayacağım. Hatta kalabalığı daha fazla artıracağım" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, oturma eylemi yaptı.

Kaynak: DHA

Madencilik, Ankara, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçiler Ankara'da Hak Arayışında - Son Dakika

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