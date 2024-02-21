İşgal altındaki Batı Şeria\'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları artıyor

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine bağlı Burka köyü sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının 7 Ekim'den sonra arttığını, İsrail askerlerinin de bu şiddet eylemlerinde yerleşimcileri koruduğunu anlattı.

Burka köyü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında yer alıyor. Köyün tepesindeki "Homeş" adlı yasa dışı Yahudi yerleşim yerindekiler, 19 Şubat gecesi yakınlardaki bir İsrail aracına molotofkokteyl atıldığı bahanesiyle Burka köyüne baskın düzenledi.

Köy sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin Burka'ya baskınında, 4 eve saldırdığını, 2 aracı ateşe verdiğini ve 2 aracı da tahrip ettiğini aktardı.

İsrail askerleri köyü bir gün boyunca kuşattı

Burka köyünün girişindeki yol, İsrail ordusu tarafından iş makineleriyle toprak duvarla kapatılmış durumda. Köye ulaşmak isteyenler İsrail askerlerinin kontrol noktasından geçmek zorunda kalıyor. İsrail güçleri, girişe izin verdiği köyden çıkışın mümkün olmadığı konusunda girenleri uyarıyor.

Burka'da yaşayan İmad Seyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin pazartesi akşam saatlerinde çok sayıda zırhlı araçla bölgeyi baskın düzenlediğini, Filistinlilerin bazılarını darbettiğini, bazı gençleri de gözaltına aldığını belirtti.

Köydeki bir evde konuşlanan askerlerin çok sayıda genci sorgulamak için buraya getirdiğini aktaran Seyf, bu sırada onlarca Yahudi yerleşimcinin köye baskın düzenlediğini, Filistinlilerin evlerine, araçlarına saldırdığını ve bazı arabaları yaktığını kaydetti.

İsrail askerlerinin 5 binden fazla nüfusa sahip köyden çıkışa izin vermediğini paylaşan Seyf, köy halkının endişe içinde beklediğini ifade etti.

Burka köyünün, yakınındaki Homeş isimli yerleşim yeri nedeniyle "sıkıntı çektiğini" vurgulayan Seyf, köyün girişindeki toprak duvarın 3 aydan uzun süredir insanların hayatını zorlaştırdığına dikkati çekti.

Seyf, köy halkının zeytin hasadı yapmakta zorlandığından bahsederek, "Yerleşimcilerin tacizi, saldırıları nedeniyle zeytinimizi çalar gibi hasat yapmak zorunda kaldık. Arazilerimize gitmek için Yahudilere göre kutsal kabul edilen "şabat" (cumartesi) günlerini tercih ediyorduk ama 7 Ekim'den sonra zeytinliklerimize cumartesi gittiğimizde de yerleşimcilerin tacizine maruz kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Homeş yerleşim yeri hakkında Yüksek Mahkeme tahliye kararı vermişti

İsrail'in 2005'te Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki bazı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden çekilme kararı verdiği dönemde, Filistinlilerin özel mülküne kurulmuş Burka yakınındaki yasa dışı Homeş yerleşim yeri de boşaltılmıştı.

Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2023'te iktidara gelen hükümetinde yerleşimci yanlısı aşırı sağcılar kritik görevler aldı. Bu dönemde hükümet, yasa dışı Homeş Yahudi yerleşim yeri yakınlarında "kamu arazisi" olarak kabul edilen bir alanda aynı isimdeki yasa dışı yerleşim yerini ve buradaki dini okulu yeniden açtı.

Yahudi yerleşimcilerin evine, araçlarına saldırdığı ve bir arabasını yaktığı Filistinli Teysir Muhammed Salah, başına sardığı Filistin sembolü "kufiyesiyle" arabalarındaki hasarları inceledi.

Ailesiyle evde otururken yerleşimcilerin akşam saatlerinde köye baskın düzenlediğini ve evlerini taş yağmuruna tuttuğunu anlatan Salah, belde halkıya yerleşimcilere taşla karşı koymaya çalıştığını söyledi.

Yerleşimcilerin eşinin aracını ateşe verdiğini belirten Filistinli, araba koltuklarındaki yanık izlerine işaret ederek, diğer araçlarının da yakılmaya çalışıldığını kaydetti.

Salah, İsrail ordusunun bu saldırılar sırasında olaylara müdahale etmediğini sadece izlediğini aktardı.

Homeş yerleşim yeri nedeniyle çocuklarının sokakta oynamasından endişe duyduklarını dile getiren Salah, yerleşimcilerin çobanlara, çiftçilere saldırdığını ifade etti.

Zeytinliğinin Homeş'in girişinde bulunduğunu paylaşan Salah, bu yıl arazisine ulaşamadığı için hasat yapamadıklarını belirtti.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin çektiği sıkıntılara rağmen dünyanın harekete geçmediğini vurgulayan Salah, "Gazze'de olanlara bak kimse harekete geçiyor mu? Burada zeytin ağaçlarımızı, arabalarımızı yakıyorlar ama Gazze'de yaşananlar karşısında bu da sıkıntı mı? Çok sayıda insan hakları örgütü var ama hiçbir faydası yok. Herhangi bir dernek, Birleşmiş Milletler (BM), kurumları, kimsenin elinden gelen bir şey yok. İsrail kanunların üstünde kimseye hesap vermiyor." dedi.

Yerleşimci şiddeti uluslararası toplumun merceğinde

İsrail'in 1967'de işgaline başladığı Batı Şeria geneline yayılmış 150 yasa dışı Yahudi yerleşim yeri ve İsrail nezdinde de yasal kabul edilmeyen 128 kaçak yerleşim yerinde yaklaşık 700 bin kişi yaşıyor.

Uluslararası kanunlara göre, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki uygulamaları ve yerleşim faaliyetleri yasa dışı kabul ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilerin, canlarına, mülklerine saldırdığı "yerleşimci terörü" olgusu son yıllarda sürekli artış gösteriyor.

BM ve uluslararası hak örgütleri, İsrail'i yerleşimcilerin saldırılarına göz yummak, failleri cezasız bırakmakla suçluyor.

İsrailli Yesh Din isimli hak örgütü yıllık raporunda, 2023'ün yerleşimci şiddetinin en fazla yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. Rapora göre, 2023'te 10 Filistinli yerleşimciler tarafından öldürüldü, Filistinlilere ait düzinelerce ev ve araç ateşe verildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 7 Ekim'den bugüne Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığı 552 olayın yaşandığını, bunlardan 51'inin ölüm ve yaralanmayla sonuçlandığını duyurdu. OCHA, 2023 boyunca 1225 Yahudi yerleşimci şiddeti olayı yaşandığını, yerleşimci şiddetinin 756'sı çocuk ve 1539 Filistinliyi yerinden ettiğine dikkati çekti.

ABD, Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi yerleşimciyi şubat başında "şiddet eylemlerine dahil olmak" ve "Filistinlileri öldürmek" suçlamasıyla yaptırım listesine almıştı.

ABD'nin ardından İngiltere, Belçika ve Fransa da Filistinlilere şiddet uygulayan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama kararına imza atmıştı.