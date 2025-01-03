Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı devam ediyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Mustafa Masatlı, Cebike Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren hastanede incelemelerde bulundu.
Masatlı, incelemenin ardından yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İnşa çalışmaları bittiğinde hastane, 600 hasta yatağı, 70 acil servis müşahede yatağı, 149 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 27 ameliyat salonu, 200 poliklinik, 12 görüntüleme odası, 2 tomografi, 3 endoskopi, 40 fizik tedavi ve rehabilitasyon, 15 onkoloji, 2 anjiyografi ünitesi ve tam kapsamlı laboratuvarla hizmet verecek.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da 600 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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