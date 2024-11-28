İskenderun'da Asayiş Uygulaması

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde, şüpheli ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, kafe ve barların denetiminin yanı sıra sürücü ve yayalara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine alkol testi yaptı.