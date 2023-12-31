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İskenderun'da deprem sonrası yıkımlar devam ediyor - Son Dakika
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İskenderun'da deprem sonrası yıkımlar devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ağır hasar alan binaların yıkımı kontrollü bir şekilde devam ediyor. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yıkımın yüzde 87,41'inin tamamlandığını ve kalan 588 binanın hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yıkılacağını belirtti. İlçede kentsel yapı stokunun yüzde 17'sinin kaybedildiği ifade edildi.

31.12.2023 - 09:52,
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KAHRAMANMARAŞ merkezli yıkıcı depremlerin en çok etkilediği kentlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde binaların kontrollü olarak yıkımı sürüyor. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ağır hasar alan binaların yüzde 87,41'inin yıkımının yapıldığını, kalan 588 binanın da hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yıkımının gerçekleştirileceğini kaydetti.

İskenderun İlçe Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 6 Şubat'ta meydana gelen ve kentte büyük yıkımlara neden olan depremden sonra kontrollü yıkımların sürdüğünü belirtti. Kolonları kırılmış ayakta zor duran ancak mahkeme kararını bekleyen Ziya Gökalp Caddesi'ndeki Şenap Apartmanı'nın önünde konuşan Kaymakam Demiryürek, Ayakta zor duran, yıkılması gereken bazı binalar için mahkeme kararları bekleniyor. Bu şekilde 588 bina var. Ağır hasar almış binaların yüzde 87,41'i yıkıldı. Kalan yaklaşık 588 bina hukuki süreci bekliyor. İskenderun'da toplam kentsel yapı stokunun yüzde 17'sini kaybettik dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ HUKUK'

Depremden geriye kalan ağır hasarlı 588 binanın tamamının mahkemelik olduğunu ifade eden Kaymakam Demiryürek, Ağır hasarlı bina tespitine, yıkım kararına yönelik vatandaşlarımızın açmış olduğu davalar var. Bu davalara istinaden verilmiş olan 'ihtiyati tedbir' ya da 'yürütmeyi durdurma' kararları var. Yargı kararlarına rağmen yıkım yapmamız mümkün değil. Zaman zaman vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden de hatta şehir merkezinde görüntülerde yayınlamak suretiyle 'bu binalar niye yıkılmıyor' diye serzenişte bulunuyorlar. Haklılar ama mahkemede olmalarından dolayı. Buna rağmen yıkım yapma gibi bir lüksümüz yok. Önceliğimiz hukuk. Kalan bu yapılar mahkeme kararı sonuçlandıkça tarafımızdan yıkılacaktır diye konuştu.

İLÇE YOĞUNLUĞU ARTTI

Deprem sonrasında herkesi zorlayan ve çok ağır olan bir süreci yaşadıklarını kaydeden Kaymakam Demiryürek, şöyle konuştu

Devlet olarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve bölgeyi bir an önce normale döndürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayimizin, sosyal hayatımızın ayakta kalmış olması hasebiyle geçtiğimiz yıllara göre ilçemizin yoğunluğu artıyor. Son verilerimiz şu şekilde; 27 Aralık 2022 yılı araç sayısı 199 bin 308'lerde, 27 Aralık 2023 araç sayımız 210 bin 209 olmuş. Aynı şekilde toplanan kentsel atık çöp miktarı geçtiğimiz yıl günlük 240-250 ton olurken, bugün itibariyle 290- 300 ton bandına çıktı. Bu demektir ki şehrin yoğunluğu azalmamış, bilakis artmıştır.

İskenderun\'da deprem sonrası yıkımlar devam ediyor
Kaynak: DHA
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