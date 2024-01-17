İskenderun\'da depremde hasar gören camiye yeni minare yapıldı

16:30 •
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremlerde minaresi ağır hasar alan camiye çelik konstrüksiyonlu yeni minare yapıldı.
Düğünyurdu Mahallesi Camisi'nin minaresi 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı.
Mahalleli ve hayırseverlerin katkısıyla camiye çelik konstrüksiyonlu yeni minare yapıldı.
Cami imamı Ali Sungur, minarenin yapımında katkı sağlayanlara teşekkür etti.
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