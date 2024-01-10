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İskenderun'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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İskenderun'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren gazeteciler için Hatay Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Cemiyet Başkanı Serkan Köybaşı, depremde hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

İskenderun\'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi
10.01.2024 - 20:05,  Güncelleme: 20:08
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren gazeteciler için anma programı düzenlendi.

Hatay Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hatay Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Köybaşı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutladıklarını belirterek, depremde hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Programa cemiyet üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA
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