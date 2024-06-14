İskenderun'da Depremzedelere Bayram Yardımı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türk Kızılay tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla depremzedelere gıda, bayramlık kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Türk Kızılay İskenderun Şube Müdürü Seden İlhan, AA muhabirine, bu yıl da bayramda ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nda gıda, bayramlık kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıttıklarını belirten İlhan, yardımlarının bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.