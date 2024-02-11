İskenderun'da Hamile Kadın ve İki Çocuğunu Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da Hamile Kadın ve İki Çocuğunu Öldüren Şüpheli Tutuklandı

İskenderun\'da Hamile Kadın ve İki Çocuğunu Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ı öldürüp su kanalına atan eski köy korucusu Turgay Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya, tartışmanın ardından anlık öfkeye kapılarak cinayeti işlediğini söyledi. Tutuklanan Kaya, basın mensuplarına pişman olduğunu belirterek ağladı.

11.02.2024 16:32
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'KERİM İLE AZAT BENİM ÇOCUĞUM'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ı (2) öldürüp, su kanalına attığı suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eski köy korucusu Turgay Kaya'nın (42) ifadesi ortaya çıktı. Kaya ifadesinde, evli olduğunu ancak birkaç yıl önce eşinden ayrılan Selma Abacı ile tanıştığını söyledi. Abacı'ya kendisini bekar olarak tanıttığını anlatan Kaya, Kerim ile Azat'ın da kendi çocukları olduğunu belirtti. Kaya, olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine anlık öfkeye kapılıp, Selma Abacı ile 2 çocuğunu öldürdüğünü söyledi. İşlemleri sonrası tutuklanan Kaya, jandarma aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına çok pişman olduğunu söyleyip, ağladı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İskenderun'da Hamile Kadın ve İki Çocuğunu Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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