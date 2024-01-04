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İskenderun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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İskenderun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nı su altında bıraktı. Yağış nedeniyle caddeler göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Dörtyol ilçesinde de cadde ve sokaklar suyla doldu, araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı.

İskenderun\'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
04.01.2024 - 12:06,  Güncelleme: 12:08
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Depremden bu yana defalarca su altında kalan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'na yeniden su birikti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak etkisini gösterdi. Rüzgarla birlikte etkili olan kuvvetli yağışta caddeler göle döndü. Depremden bu yana zaman zaman yağmur suyunun biriktiği İskenderun sahilindeki Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı, yeniden su altında kaldı. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Dörtyol ilçesinde de etkili olan yağışla cadde ve sokaklar suyla doldu. Araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı.

Kaynak: DHA
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