Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 15 fişek, 15 uyuşturucu nitelikli hap, 15 gram metamfetamin ve 14 bin 650 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan R.K ve M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüpheli O.B, N.T. ve Ö.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika