Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik denetiminde 430 sürücüye 1 milyon 520 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs ile 2 Haziran arasında trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde 1860 aracı kontrol eden ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 430 sürücüye 1 milyon 520 bin lira ceza uyguladı.
Öte yandan 35 motosiklet ile 17 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün de ehliyetine el konuldu.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Trafik Denetimi: 430 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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