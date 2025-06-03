İskenderun'da Trafik Denetimi: 430 Sürücüye Ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik denetiminde 430 sürücüye 1 milyon 520 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs ile 2 Haziran arasında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde 1860 aracı kontrol eden ekipler, kural ihlali yaptığı belirlenen 430 sürücüye 1 milyon 520 bin lira ceza uyguladı.

Öte yandan 35 motosiklet ile 17 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün de ehliyetine el konuldu.