İskoçya'dan Filistin'e Destek

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, İngiltere'nin Filistin devletini tanıma kararının şarta bağlanmaması ve şiddetin sürmesi halinde İsrail'e yaptırımlar uygulanması gerektiğini bildirdi.

İskoç lider Swinney, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, İsrail'in mevcut tutumunu değiştirmemesi durumunda eylülde Filistin'i tanıyacakları kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bu karardan geri dönüşün olmaması gerektiğini vurgulayan Swinney "Tanınma koşullu olmamalı ve şiddet devam ederse İsrail'e karşı yaptırımlarla desteklenmeli." ifadelerini kullandı.

Swinney, şunları kaydetti:

"İsrail bugün ateşkesi kabul etmeli ve Gazze'de yaşanan açlık sorununu çözmek için insani yardımın çok daha fazla miktarda ulaşmasına izin vermeli."

İki devletli çözümün, Filistin ve İsrail halklarının barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilecekleri gelecek için tek yol olduğunun altını çizen Swinney, Filistin halkının bunu hak ettiğini kaydetti.

"İsrail hükümeti, katliamı sona erdirmeyi taahhüt etmeli"

Swinney, Starmer'ın duyurusunun, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ölü sayısının 60 bini aştığı gün yapıldığına işaret ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu, hepimizi utandıran gerçekten korkunç bir dönüm noktası. İsrail hükümeti, katliamı sona erdirmeyi taahhüt etmeli ve soykırım ve savaş suçlarının soruşturulması konusunda uluslararası yükümlülüklerine uymalı. Tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasını sağlamalıyız."

İngiltere, İsrail somut adım atmazsa eylülde Filistin'i tanıyacağını duyurdu

İngiltere Başbakanı Starmer, dün Gazze'ye ilişkin düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." ifadesini kullanmıştı.