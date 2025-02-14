İslahiye\'de Deprem Konutları Tamamlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşasına başlanan tüm konutların tamamlandığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından İslahiye'de tamamlanan konutlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "İslahiye'de zor günler geride kaldı. Asrın birlikteliğiyle inşasına başladığımız tüm konutlarımızı tamamladık. Ailelerimiz sıcak yuvalarında güvenle ve huzurla otursunlar. Haneleri şen olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Gaziantep'te bugüne kadar 19 bin 428 konut, 52 iş yeri ve 2 bin 995 köy evi olmak üzere 22 bin 475 yapının teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, kentte yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, 1219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplam 29 bin 500 konut ve iş yerinin teslim edileceği belirtildi.

İslahiye'de TOKİ'nin inşa sürecini tamamladığı da kaydedilen açıklamada, 2+1 ve 3+1 olarak radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapılan 4 bin 563 konutun tamamının hak sahiplerine teslim edildiği aktarıldı.