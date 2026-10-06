İspanya Anayasa Mahkemesi zimmet affını onayladı, Puigdemont'un dönüş yolu açıldı

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki ayrılıkçı girişimlerden dolayı Ekim 2017'de yurt dışına kaçan eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'un ülkeye dönmesinin önü açıldı.

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan bağımsızlık hareketinin liderlerine yönelik zimmet suçlamalarına ilişkin af çıkarılmasını onayladı.

Anayasa Mahkemesinde mutlak çoğunlukla alınan karar gereği, hakkındaki kamu kaynaklarından zimmetine para geçirme suçlamasından dolayı şimdiye kadar İspanya'ya giriş yapamayan Carles Puigdemont'un tutuklanma riski olmadan dönüşünün önü açılmış oldu.

Mahkeme kararının Puigdemont için uygulanmasının yasal süreç gerektirdiği belirtildi.

İspanya'dan kaçmak zorunda kalan Puigdemont

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ile 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunca kabul edilen ve açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere karşı "anayasal düzeni yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu kaynaklarından zimmetine para geçirmek" suçlarından yasal süreç başlatılmıştı.

Eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont da hakkındaki yasal süreç nedeniyle İspanyol yargısından kaçarak Ekim 2017'de Belçika'ya gitmişti.

Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak 2019-2024 yıllarında görev yapan ve Katalonya bölgesindeki son yerel parlamento seçimlerinde milletvekili seçilen Puigdemont, Ekim 2024'ten bu yana Katalonya için Birlik (Junts) partisinin başkanlığını yürütüyor.

Junts, 2 Ekim'de İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin konut krizine karşı çıkardığı kararnamelerin mecliste reddedilmesi için "hayır" oyu kullanmıştı.