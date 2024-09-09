Sanchez'in Çin Ziyareti ve AB Gümrük Tarifeleri

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal elektrikli otomobillere ilave gümrük tarifleri uygulamayı planladığı bir dönemde Çin'e resmi ziyarette bulundu.

İspanyol Başbakan, ziyaretinde Çinli mevkidaşı Li Çiang ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştü.

Çin tarafından yapılan açıklamalara göre, Başbakan Li, Sanchez ile görüşmesinde İspanya ve diğer ülkelerin şirketlerine Çin'de yatırım için daha fazla kolaylık ve destek sağlayacaklarını ifade ederek, İspanya'nın da Çinli şirketlere "adil, güvenli, ayrımcı olmayan ve tahmin edilebilir bir iş ortamı" sağlayacağını umduklarını dile getirdi.

Li, Çin'in açıklık ve işbirliği anlayışı içinde merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün olduğu çok taraflı ticaret sistemini korumak, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işleyişini ve istikrarını sağlamak ve birlikte açık bir dünya ekonomisi inşa etmek için İspanya ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin ve AB

Sanchez de Çin ile AB arasında geniş işbirliği potansiyeli olduğuna inandığını, İspanya'nın AB ile Çin'in dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı bir diyalog ve işbirliği içinde olmasını, çok taraflı ticaret sistemini birlikte koruyarak sorunlara çözüm üretilmesini desteklediklerini belirtti.

İki başbakanın görüşmesinin ardından ülkeler arasında ekonomi, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Sanchez'in Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde de Çin lideri, 2025'in iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık" ilişkisinin kurulmasının 20. yıl dönümü olacağını hatırlatarak, iki ülkenin stratejik bir kararlılıkla uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler inşa etmeleri çağrısında bulundu.

Elektrikli otomobiller ve domuz eti

Sanchez'in ziyareti AB'nin Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ardından Çinli üreticilere ilave gümrük vergileri uygulamayı tasarladığı bir döneme denk geldi.

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda Çin'den ithal edilen elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getirme kararı almıştı.

Geçici ek vergilerle normalde yüzde 10'luk standart tarife uygulanan elektrikli araçlar için olağan gümrük tarifesi yüzde 31'e kadar çıkarken Komisyonun yeni vergileri üye ülkelere kabul ettirip kalıcı hale getirmesi için 30 Ekim'e kadar süresi bulunuyor.

İspanya, daha önce yayımladığı tavsiye notunda ek gümrük vergilerini destekleyen İtalya ve Fransa'nın safına katılırken Almanya, Finlandiya ve İsveç çekimser olduklarını bildirmişti.

Çin, AB'nin tarife adımına karşılık, önce 17 Haziran'da AB'den ithal domuz eti ve yan ürünlerine damping soruşturması, ardından 21 Ağustos'ta AB'den ithal süt ürünlerine sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

İspanya, Çin'in Avrupa'da domuz eti ithal ettiği ülkelerin başında geliyor. İspanya, Çin'in toplam domuz eti ithalatının yüzde 20'sinden fazlasını karşılıyor.