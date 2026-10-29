İspanya Başbakanı Sanchez, en az 68 ölü tren kazası sonrası 3 günlük yas ilan etti - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez, en az 68 ölü tren kazası sonrası 3 günlük yas ilan etti

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İspanya Başbakanı Sanchez, en az 68 ölü tren kazası sonrası 3 günlük yas ilan etti
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İspanya Başbakanı Sanchez, orta kesimde iki yüksek hızlı trenin çarpıştığı ve en az 68 kişinin öldüğü kazanın ardından üç günlük ulusal yas ilan etti. Sanchez, kaza koşullarının araştırılacağını, ihmal veya güvenlik aksaklığı tespit edilirse kararlı adımlar atılacağını belirtti.

MADRİD, 29 Ekim (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin orta kesiminde iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu en az 68 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından üç günlük ulusal yas ilan etti.

Sanchez çarşamba günü Toledo kentinde kaza mahallinin yakınında kurulan acil durum komuta merkezinde açıklamalarda bulundu. Kaza koşullarının araştırılacağını belirten Sanchez, demiryolu güvenlik sistemlerinde ihmal veya aksaklık tespit edilmesi halinde kararlı adımlar atacaklarını belirtti.

"Bu olayı tüm yönleriyle aydınlatacağız" diyen Sanchez, her türlü ihmalin ortaya çıkarılacağını ve güvenlik sistemlerindeki aksaklıkların üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.

Kaza nedeniyle "tüm İspanya'nın yas tuttuğunu" kaydeden Sanchez, öncelikli hedeflerinin kazazedelere ve yakınlarına yardım etmek, olabildiğince çok sayıda kişiyi kurtarmak ve kazadan etkilenenlere tıbbi ve psikolojik destek sağlamak olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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