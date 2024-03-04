İspanya, Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsraillilere yaptırım uygulama prosedürlerini başlattı

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin, Batı Şeria'da "şiddet yanlısı 12 İsrailli yerleşimciden oluşan ilk gruba" yaptırım uygulama prosedürlerini başlattığını duyurdu.

Meclis Avrupa Birliği (AB) Karma Komisyonu'nda konuşan Albares, iki hafta önce açıkladıkları, "Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet eylemlerinde bulunan Yahudileri durdurma ve onlara yaptırım uygulama konusunda İspanya'nın tek taraflı hareket edebileceği" sözünün eyleme geçtiğini bildirdi.

"Sessizlik ve eylemsizlik her zaman mağdurların aleyhine sonuç verir" diyen Albares, şubat sonunda yapılan AB zirvesinde Macaristan'ın engellemesiyle AB'nin ortak karar alamamasının ardından İspanya hükümeti olarak Batı Şeria'da "şiddet yanlısı 12 İsrailli yerleşimciden oluşan ilk gruba" yaptırım uygulama prosedürlerini başlatma kararı aldıklarını kaydetti.

Albares ayrıca, İspanya'nın AB'den, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) fon sağlamaya devam etmesini, İsrail aleyhine açılan soykırım davasının görüldüğü Uluslararası Adalet Divanı'nı (UAD) desteklemesini ve AB-İsrail Ortaklık anlaşmasının BM insan hakları ve uluslararası insancıl hukuka uyumunun gözden geçirilmesini istediklerini aktardı.

İki devletli çözüm önerisini de yineleyen Albares, "bir koridorla birbirine bağlanan, limanı, denize erişimi olan ve başkenti Doğu Kudüs'te olan tek bir Filistin ulusal otoritesi altında bir Filistin Devleti'nin kurulmasını" savundu.