İspanya'da 5 Rusya yanlısı terörist yakalandı

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İspanya'nın Barselona kentinde, Avrupa'da Ukrayna'ya destek veren hükümet veya kurumlara yönelik Rusya yanlısı terör eylemleri hazırlığında oldukları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, İspanya polisi tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli Avrupa ülkelerinde hazırlığı yapılan olası terör eylemlerinin arkasında yer aldıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Barselona kentinde yakalanan şüphelilerden 2'sinin Rus, diğerlerinin Kolombiya, İspanya ve Belarus vatandaşı oldukları belirtildi.

Gözaltına alınanların, bir Rus vatandaşının talimatlarıyla hareket ettiği ve NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere Avrupa'da Ukrayna'ya destek veren hükümet ve kurumları hedef alan terör eylemleri hazırlığında oldukları kaydedildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Ulusal Mahkeme'ye gönderilecek 5 kişinin, terörizm ve terör örgütü üyesi olmakla suçlandıkları ifade edildi.