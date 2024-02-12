İspanya\'da çiftçilerin yol kapatma eylemleri devam ediyor

İspanya'da yol kapatma eylemlerinde birinci haftayı geride bırakan çiftçiler, hükümetten somut adım atmasını bekliyor.
Tarım sektörü çalışanlarının bağlı olduğu Asaja, COAG ve UCA adlı sendikalar ile aşırı sağın desteklediği 6 Şubat Platformu'nun çağrılarıyla 6 Şubat'ta başlayan protestolarda 7. gün geride kaldı.
Son iki gündür başkent Madrid'in çevresinde de trafiği yavaşlatma ve yol kapatma eylemleri yapan çiftçiler, bugün güneyde Sevilya, Badajoz, Caceres, Malaga ve Murcia, kuzeyde ise Huesca, Zaragoza, Barselona kentleri ile Navarra ve Rioja bölgelerinde protestolarını yoğunlaştırdı.
Çiftçilerin eylemlerine İspanya'daki nakliyeciler de bugünden itibaren destek verme kararı alırken balıkçılık sektörü çalışanları da benzer şekilde protestolara katılacaklarını duyurdu.
Madrid'in 30 kilometre kadar kuzeyindeki Valdemoro ile Torrejon de Velasco ilçeleri arasında 50 kadar traktörle trafiği yavaşlatma eylemi yapan çiftçiler, hükümet ve Avrupa Birliği (AB) somut çözümler için adım atana kadar protestolarına devam edeceklerini söyledi.
"Ne sendika ne de hükümet bir şey yapıyor"
Eyleme katılan çiftçilerin sözcülüğünü yapan Francisco Paredes Torrejon, AA muhabirine, taleplerinin adil ücretlendirme olduğunu söyledi.
Torrejon, "Sorunlarımız çok fazla ve yıllardır devam ediyor, yeni değil. Bize bu zamana kadar hiç yardım etmediler, etmeyecekler de. Ne sendika ne de hükümet bir şey yapıyor. Biz sübvansiyon istemiyoruz. Normal şekilde yaşayabilmek için adil bir ücret istiyoruz." diye konuştu.
İspanyol çiftçi Gabriel Gonzalo da eylemlerinin son bulması için henüz bir tarihlerinin olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Her şey taleplerimizin karşılanıp karşılanmayacağına bağlı. Üçüncü ülkelerden gelen ürünlerle aynı rekabet koşullarına sahip olmak istiyoruz. AB dışı ülkelerin kuralları bizden farklı ama burada ürünlerini satabiliyorlar. Ayrıca hükümet, topraklarımızda hangi ürünü ekeceğimize karar veremez. Eylemlerimizi sonlandırmamız için ortak tarım politikalarındaki bürokrasinin kaldırılması ve dışarıdan gelen ürünlere bizdeki kontrol ve üretim şartlarının getirilmesi, atılacak ilk adımlar olmalı."
İspanya, AB Ortak Tarım Politikası'nı basitleştirecek teklif sunacak
İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas da Onda Cero radyosuna verdiği demeçte, 26 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak AB Zirvesi'nde AB Ortak Tarım Politikası'nı basitleştirecek bazı teklifler sunacaklarını duyurdu.
Tarım sektörü çalışanlarının taleplerinin çoğunun doğru olduğunu ve destek verdiklerini ancak protestoların siyasileştirilmesine karşı çıktıklarını vurgulayan Planas, "Avrupa Birliği karşıtı bir yaklaşım varsa biz buna karşıyız. AB Ortak Tarım Politikası önemli ancak prosedür karmaşıklığını ortadan kaldırmak ve kuralların birbiriyle örtüşmesini sağlamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
İspanya'da hükümetin destek vaatlerine rağmen protestolarını sürdürme kararı alan çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini ve çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.
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