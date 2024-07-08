İspanya'daki boğa koşusunda 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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İspanya'daki boğa koşusunda 6 kişi yaralandı

İspanya'da San Fermin Festivali'nde düzenlenen boğa koşusu sırasında 6 kişi yaralandı. Festival kapsamında binlerce kişi beyaz kıyafetler giyip kırmızı fular takarak boğalardan kaçmaya çalıştı. Bir kişinin boğanın saldırısına uğraması sonucu 5 kişi de koşu sırasında yaralandı. Festival, çeşitli etkinliklerle 14 Temmuz'da sona erecek.

08.07.2024 19:53
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- İspanya'daki boğa koşusunda 6 kişi yaralandı

MADRİD - İspanya'da San Fermin Festivali'nde düzenlenen boğa koşusu sırasında 6 kişi yaralandı.

İspanya'da 6 Temmuz'da başlayan ünlü San Fermin Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Pamplona kentinde boğa koşusu için geleneksel beyaz kıyafet giyip kırmızı fular takan binlerce kişi sokaklara akın etti. Şehir meydanında toplanan halk, yaklaşık 3 dakika 850 metre boyunca boğalardan kaçmaya çalıştı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dün düzenlenen koşuda bir kişinin boğanın boynuzuyla saldırması sonucu, 5 kişinin ise koşu sırasında yaralandığı belirtildi.

Konserler, dini törenler gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Festival, 14 Temmuz'da sona erecek.

Her yıl düzenlenen boğa koşusunda 1911'den bu yana sonuncusu 2009'da olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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