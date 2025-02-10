İspanya'dan Gazze'ye 12 Ton İnsani Yardım - Son Dakika
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İspanya'dan Gazze'ye 12 Ton İnsani Yardım

İspanya\'dan Gazze\'ye 12 Ton İnsani Yardım

İspanya, Gazze'deki insani krizi hafifletmek için 12 ton sağlık ve barınma malzemesi gönderdi.

10.02.2025 16:18
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İspanya, Gazze'ye ulaştırılmak üzere sağlık ve barınma malzemelerinin olduğu 12 tonluk insani yardımı Madrid'den Ürdün'ün başkenti Amman'a gönderdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Madrid'deki Barajas Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazzeli Filistinlilerin içinde bulunduğu korkunç insani durumu hafifletmek için hazırlanan, sağlık ve barınma malzemelerinin bulunduğu 60 paletteki 12 tonluk insani yardımın" Gazze'ye ulaştırılmak üzere bugün Ürdün'e yollanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığına bağlı çalışan İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (AECID) aracılığıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin Ürdün'de İspanyol Kızıl Haç ekiplerine teslim edileceğini dile getiren Albares, "Çoğunluğu kadın ve çocuklar olan 600 kadar aile, toplamda 3 bin kişi bu yardımlardan yararlanacak. Gazze'deki insani felaketi ve Gazze nüfusunun şu anda yaşadığı korkunç durumu biraz olsun hafifletmek, normale dönüş için onlara destek olmak amacıyla İspanyol insani yardımları devam edecek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri "zorla yerinden etme planı"na yönelik tepkilerini yineleyen Albares, "Gazze, Gazzeli Filistinlilerin toprağıdır ve Gazzeli Filistinliler Gazze'de olmalıdır. Bizim gönderdiğimiz insani yardımlar da Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hayatlarını kurtarmaları, hayatlarına yeniden başlamaları için." diye konuştu.

Önceliklerini Gazze'deki büyük insani felaketi insani yardımlarla hafifletmek olduğunu vurgulayan Albares, şöyle devam etti:

"Tüm Filistinlilerin normal bir yaşama dönmeleri gerekiyor. İnsani yardımların ardından Gazzeli Filistinlilerle birlikte Gazze'nin özgün bir şekilde yeniden inşası için hep birlikte işbirliği içinde olmalıyız. Sonrasında da iki devletli çözüm hayata geçirilmeli ve kararlı adımlar atılmalıdır. İsrail Devleti ile birlikte yaşamı sağlayabilecek, gerçekçi ve yaşayabilir bir Filistin Devleti olmalıdır."

Trump'ın AB'ye getirileceğini söylediği ek vergilere tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye çelik ve alüminyumda ilave gümrük vergisi getirilmesi yönündeki açıklamalarını da yorumlayan Albares, "ABD, Avrupa Birliği'nin (AB) ilk müşterisi ve ilk yatırımcısıdır. Aynı şekilde biz de ABD'nin ilk yatırımcısı ve ilk müşterisiyiz. Geniş ve karşılıklı yarar sağlanan bu iş ilişkisinin sürdürülmesi, hepimizin isteği ve bunun içinil çalışıyoruz. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişki, dünyadaki en büyük ticari ilişkidir ve hem Avrupalılar hem de Kuzey Amerikalılar için karşılıklı olarak faydalıdır." ifadelerini kullandı.

Albares, her şeye rağmen AB'nin her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, "AB, sahip olduğu tek pazarın çıkarlarını savunmaya, engelleri ortadan kaldırmaya ve bunun sayesinde ekonomisinin ve endüstrisinin sağladığı tüm fayda ve entegrasyona katkıda bulunmaya hazırdır." dedi.

Brüksel'deki AB yetkilileri ile bu sabah telefonla görüştüğünü söyleyen Albares, "Trump'ın açıkladığı ek vergilerle ilgili henüz resmi bir bilginin ulaşmadığını, bunun doğrulanması gerektiğini, sözlerden çok icraatın ve içeriğin önemli olduğunu" sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'dan Gazze'ye 12 Ton İnsani Yardım - Son Dakika

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