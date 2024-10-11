İspanya'dan İsrail'e UNIFIL Saldırısına Kınama

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İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) son iki günde ikinci kez gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün Nakura'daki UNIFIL karargahına düzenlediği ve iki askerin daha yaralanmasına yol açan yeni saldırılarını sert bir şekilde kınadığını yineler. Hükümet, İsrail'in bu saldırılara derhal son vermesini, uluslararası insani hukuk ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararından doğan yükümlülüklerine uymasını talep ediyor." denildi.

Diğer yandan AA muhabirinin aldığı bilgilerde, İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını "öncesinde tahmin edilemeyecek kadar ciddi bir durum" olarak nitelendirirken, saldırıların tüm ayrıntılarıyla soruşturulması gerektiğini savunuyor.