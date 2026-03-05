İspanya, Doğu Akdeniz'e Fırkateyn Gönderiyor - Son Dakika
İspanya, Doğu Akdeniz'e Fırkateyn Gönderiyor

05.03.2026 13:39
İspanya, GKRY'ye askeri destek için Doğu Akdeniz'e 'Cristobal Colon' fırkateynini gönderiyor.

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'e "Cristobal Colon (Kristof Kolomb)" fırkateynini gönderme kararı aldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın, Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle" ve Yunan Donanmasına ait diğer gemilerle "Cristobal Colon" fırkateynini Doğu Akdeniz'e göndereceği bildirildi.

Açıklamada, "Cristobal Colon"un Doğu Akdeniz'de konuşlandırılmasıyla İspanya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) ve doğu sınırının savunmasına bağlılığını gösterdiği vurgulandı.

Fırkateynin, Baltık Denizi'nde refakat, koruma ve ileri eğitim görevlerini yerine getirmek üzere 3 Mart'ta "Charles de Gaulle Donanma Grubu'na" katıldığı ve 10 Mart'ta Girit Adası açıklarında olmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol basınına bu sabah yaptıkları ayrı açıklamalarda, "henüz masa üzerinde tartışılmasa da AB'den talep gelmesi halinde GKRY'ye askeri destek sağlamanın değerlendirileceğini" söylemişti.

Albares, RNE radyosuna verdiği demeçte, İspanya'nın daha önce yaptığı gibi, bir AB ortağını savunmak için askeri operasyona katılma seçeneğini değerlendirilebileceğini, GKRY'ye askeri desteğin de bunlardan biri olabileceğini ancak İran'a yönelik ABD ve İsrail'in yürüttüğü askeri operasyonun "farklı bir konu" olduğunu ifade etmişti.

Cadena Ser radyosuna konuşan Savunma Bakanı Robles ise "Unutmamak lazım ki İspanya'da bakanlığımızın adı Savunma, ABD'de ise Savaş. Bu nedenle, İspanya'nın her zaman Avrupa Birliği'nin yanında yer alacağını, birlikte yaşamanın temel ilkelerini ve barışın temel ilkelerini savunacağını ve talep edilmesi halinde hükümetin bunu dikkate alacağını ve değerlendireceğini söylemeliyim." açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Robles, Türkiye'de konuşlanmış NATO hava ve füze savunma misyonunda görevli İspanyol kuvvetlerinin, İran tarafından fırlatılan füzenin düşürülmesi için yeterli bilgiyi sağladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

