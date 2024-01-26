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İspanya Savunma Bakanı Türkiye'nin Fitur standını ziyaret etti - Son Dakika
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İspanya Savunma Bakanı Türkiye'nin Fitur standını ziyaret etti

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Madrid Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye'nin standını ziyaret etti. Türkiye'nin turistik merkezleri hakkında bilgi alan Bakan Robles, Türkiye ile ilişkiler üzerine sohbet etti. Fitur'a katılan Türkiye, 28 şirketle temsil edildi ve özel bir Türkiye gecesi düzenlendi.

İspanya Savunma Bakanı Türkiye\'nin Fitur standını ziyaret etti
26.01.2024 - 22:49,
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İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, başkentte devam eden Madrid Uluslararası Turizm Fuarı'nda (Fitur) Türkiye'nin standını ziyaret etti.

Türkiye'nin standında Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci tarafından karşılanan Savunma Bakanı Robles, Türkiye'nin önemli turistik merkezleri hakkında bilgi alıp iki ülke ilişkileri üzerine sohbet etti.

Büyükelçi Ezberci tarafından Türk mutfağı kitabı hediye edilen Bakan Robles, kendisine ikram edilen baklavadan tattı.

Dünyanın önde gelen turizm fuarlarından olup bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Fitur'a katılan 152 ülke arasında olan Türkiye, 400 metrekarelik alanda açtığı stantta tur operatörlerinden otellere ve yat şirketlerine kadar birçok sektörden 28 şirketle temsil ediliyor.

Diğer yandan Fitur dolayısıyla dün akşam Madrid'deki bir otelde özel bir Türkiye gecesi düzenlendi.

İspanyol ve Latin Amerikalı bazı üst düzey turizm sektör temsilcilerinin ağırlandığı etkinlikte Göbeklitepe başta olmak üzere İstanbul, Kapadokya ve Ege kıyıları tanıtıldı.

Öte yandan İspanya, NATO misyonu kapsamında Ocak 2015'ten bu yana Adana'da Patriot füze savunma sistemini konuşlandırıyor.

Kaynak: AA
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