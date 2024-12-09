İspanyol Balıkçılar'dan AB'ye Protesto - Son Dakika
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İspanyol Balıkçılar'dan AB'ye Protesto

İspanyol balıkçılar, AB'nin trol avlanma süresini kısıtlama önerisini protesto etti.

09.12.2024 18:49
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Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'de trol teknelerinin balık avlama dönemini 2025 yılından itibaren kısıtlama girişimi, İspanya'daki balıkçılar tarafından protesto edildi.

İspanya genelinde bugün greve giden ve teknelerini limanda bırakan balıkçılar, ülkenin kıyı kentlerinde protesto eylemleri yaptı, bir grup da başkent Madrid'deki AB Komisyonu önünde gösteri gerçekleştirdi.

Gösteriye katılan balıkçılar, trol balıkçılığına düzenleme getirilmesini kabul ettiklerini ancak bu önerinin kendileri açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, "Böyle bir sınırlama getirilemez. Bu, bizim sonumuz olur. Teknelerimizi satmak zorunda kalırız. Çok sayıda insan işsiz kalır ve Akdeniz'de balıkçılık biter." açıklamasında bulundu.

AB'nin Atlas Okyanusu'nda ve Akdeniz'de bazı türlerin korunması amacıyla 130 gün olan trol teknelerinin balık avlama dönemini sadece 27 güne indirmek istediğini ifade eden İspanyol balıkçılar, bunun kendileri için "idam kararı" anlamına geleceğini savundu.

AB'nin ayrıca kırmızı karides avlanma limitini de yüzde 30 azaltmak istediği kaydedildi.

Sendikalardan verilen bilgide, İspanya'da 556 balıkçı teknesinin faal şekilde çalıştığı, 5 bini Endülüs bölgesinde olmak üzere 17 bin ailenin bu sektörden geçimini sürdürdüğü belirtildi.

AB Komisyonu Balıkçılık Komiseri Costas Kadis'e mektup gönderen İspanyol balıkçı sendikaları, "Bu öneri, kabul edilirse kültürel, sosyal ve ekonomik bir mirasın sonu olacak." mesajını verdi.

Diğer yandan Brüksel'de bugün ve yarın AB Balıkçılık Bakanlarının toplantısında alınacak olası karara karşı İspanya, İtalya ve Fransa'daki balıkçılar, birlikte hareket ederken zaman kazanmak için ilk aşamada bir yıllık moratoryum istedi.

Kaynak: AA

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