İspanyol Milletvekili'nden FFC Gemisi Saldırısına Tepki - Son Dakika
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İspanyol Milletvekili'nden FFC Gemisi Saldırısına Tepki

İspanyol Milletvekili\'nden FFC Gemisi Saldırısına Tepki

Ana Miranda Paz, FFC gemisine yönelik saldırıyı kınayarak İsrail'in eylemlerine karşı harekete geçilmesini istedi.

02.05.2025 14:53
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Avrupa Parlamentosunun (AP) İspanyol Milletvekili ve Filistin Delegasyonu Üyesi Ana Miranda Paz, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) gemisinin uğradığı saldırıyı kınadı.

Miranda Paz, AA muhabirine, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan FFC gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

AP üyesi ve AP'nin Filistin delegasyonu üyesi olarak İsrail'in uluslararası sularda uluslararası filoya yaptığı saldırıyı kınayan Paz, "Bu dokunulmazlığı destekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Kendisinin de 2015'te yola çıkan 3'üncü filonun üyesi olduğunu anımsatan Miranda Paz, "Avrupa Birliği (AB), İsrail'in insani yardım filosuna karşı eylemlerine rağmen süren dokunulmazlığına karşı harekete geçmelidir." diye konuştu.

Milletvekili, "Tek amacı Gazze'deki soykırımı kınamak olan bu uluslararası insani yardım filosu hakkında sorumluluğun tesis edilmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisi, yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanyol Milletvekili'nden FFC Gemisi Saldırısına Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanyol Milletvekili'nden FFC Gemisi Saldırısına Tepki - Son Dakika
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