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İspanyol Sanatçılar İsrail'e Tepki Gösterdi - Son Dakika
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İspanyol Sanatçılar İsrail'e Tepki Gösterdi

İspanya'da bir grup sanatçı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstermek ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırmak amacıyla sosyal medyada video yayınladı. Videoda, İsrail'in Gazze'yi ayrım gözetmeksizin bombaladığı ve binlerce kişinin öldüğü ifade edildi. Sanatçılar, İsrail ile silah ticaretinin durdurulmasını talep etti.

İspanyol Sanatçılar İsrail\'e Tepki Gösterdi
19.12.2023 - 13:57,
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İspanya'da sanatçılar, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını şiddetini artırarak sürdüren İsrail'e tepkilerini göstermek ve uluslararası toplumu bu insanlık suçuna karşı önlem almaya çağırmak için sosyal medyada video yayınladı.

Aralarında, "La Casa de Papel" dizisinde "Nairobi" karakterini canlandıran Alba Flores, aktörler Pepe Viyuela, Alberto San Juan, Juan Diego Botto, şarkıcı Amparo Sanchez ile şarkıcı ve şair Marwan'ın da bulunduğu bir grup İspanyol sanatçı, Filistin'e destek için seslerini sosyal medyada duyurdu.

Sanatçıların videosunda, "İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni ayrım gözetmeksizin bombalamayı sürdürüyor. Filistin halkına en büyük zararı verebilmek için Gazze'yi sistematik şekilde bombardımana tutan İsrail özellikle okulları, evleri, hastaneleri, sivil altyapıları, camileri, ambulansları hedef alıyor. Şimdiye kadar 20 binden fazla kişi öldürüldü ve bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk. Save the Children'a göre Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Her hükümetin insan haklarının korunması ve barışın sağlanması için yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. İsrail'in insanlık suçuna karşı hükümetler önlem alabilirler ve almalılar. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı insanlık suçu işlendiğine dair soruşturma açtı ve birçok kişi olanları bir soykırım olarak nitelendiriyor. İspanyol hükümeti İsrail'in Gazze'ye saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu 'artık yeter' dedi. Hükümet bir adım daha atmalı. İsrail ile silah ticareti durdurulmalı."

İspanya'da çok sayıda sanatçı, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'e yönelik tepkilerini farklı şekillerde ifade ediyor.

Ülkede "derhal ve kalıcı ateşkes" talebiyle başlatılan imza kampanyası ile "Savaşı durdurmak gerek. Ne terörizm ne soykırım" başlıklı manifestoya yüzlerce sanatçı, aydın ve gazeteci imza atmıştı.

Kaynak: AA
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