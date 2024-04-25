Isparta'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Isparta\'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

25.04.2024 20:58
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, A.K'nin (20) kullandığı 32 MD 613 plakalı otomobil, Eğirdir- Senirkent kara yolu Beydere köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan Fatma Kul (66), sevk edildiği Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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