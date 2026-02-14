Isparta: Kış Turizminin Gözdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Isparta: Kış Turizminin Gözdesi

Isparta: Kış Turizminin Gözdesi
14.02.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta, tarihi ve doğal güzellikleriyle kış turizmi için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, Toros Dağları'nın eteklerine kurulu Isparta, son yıllarda turizm çeşitliliğiyle ilgi çekiyor.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden tarihi izler taşıyan şehir, aynı zamanda doğası ve kış sporlarına uygun coğrafyasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Antalya'ya iki saatlik mesafede yer alan kent, kara yoluyla İstanbul'a 7 saat, Ankara'ya da 6 saat mesafede bulunuyor. Şehre kara yolunun yanı sıra merkeze 30 kilometre mesafedeki Isparta Süleyman Demirel Havalimanı (ISE) üzerinden de ulaşım sağlanabiliyor.

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle kış turizmi için keyifli alternatif olan Isparta'da gezilebilecek yerlerin arasında Davraz Dağı Kayak Merkezi, Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Eğirdir Gölü, Yeşilada, Yalvaç Müzesi ile pek çok tarihi ve doğal güzellik bulunuyor.

"Güller Şehri"nde kış turizmi"

"Güller Şehri" olarak nitelenen Isparta, kış turizminde de önemli bir lokasyon olarak yerini koruyor. Bölgede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Davraz Dağı Kayak Merkezi, Eğirdir ile Kovada gölleri arasında yer alıyor."

Kent merkezine sadece 26 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezi, 2 bin 635 metrelik zirvesi ve her seviyeye uygun 12 pistiyle hem profesyonel kayakçılara hem de kayak eğitimi almak isteyen amatörlere hitap ediyor.

Davraz Dağı'na gelen ziyaretçiler, göl manzaraları eşliğinde kayak yapma ayrıcalığına sahip oluyor.

Pisidia Antiokheia Antik Kenti

Isparta'yı adeta açık hava müzesi haline getiren Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Roma döneminden kalan tiyatrosu ve su kemerleriyle dikkat çekiyor.

Seleukos Kralı Antiokhos tarafından kurulan Pisidia Antiokheia Antik Kenti, aynı zamanda Men Tapınağı'na da ev sahipliği yapıyor. Sultan Dağı'nın zirvesinde yer alan bu yapı, Anadolu'da keşfedilmiş ve Ay Tanrısı Men'e adanan tek tapınak olarak ziyaret edilebiliyor.

Pisidia Antiokheia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, AA muhabirine, kentteki kazı çalışmalarının yaklaşık 18 yıldır devam ettiğini söyledi.

"Geleceğe Miras" Projesi kapsamında kazıların desteklendiğini belirten Özhanlı, "Şu ana kadar kentin 67 hektarlık merkezinin sadece yüzde 10'u açığa çıkarılmış bir durumda. Antiokheia, hem Roma İmparatorluğu hem de Hristiyanlık dönemlerinde oldukça önemli kentlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı."

Özhanlı, antik kentteki St. Paul Kilisesi'nin de Hristiyanlar için özel yer tutmaya devam ettiğini ve Aziz Pavlus'un ilk vaazlarından birini bu kilisede yapmasının bölgeyi inanç turizmi açısından ziyaretçilerin odak noktası haline getirdiğini söyledi.

Bölgenin bu anlamda Hristiyanlığın hac merkezlerinden olduğunu anlatan Özhanlı, "İlk konsülde burası hac merkezi ilan edilmiştir. Hala da bu hac ziyaretleri günümüzde de devam etmektedir." dedi.

Antiokheia'yı diğer antik kentlerden ayıran en önemli özelliğinin bu tapınağa ev sahipliği yapması olduğunu dile getiren Mehmet Özhanlı, şunları kaydetti:

"Antiokheia'yı diğer kentlerden ayıran en önemli özellik şu, siz her kentte heykel bulabilirsiniz, herhangi bir tanrının, kralın ya da bir şahsın ama Antiokheia'da bulup başka yerde bulamayacağınız tek şey, Ay Tanrısı Men'in heykel ve kabartmalarıdır. Sadece bu kente özgüdür. Bu bakımdan burası Hristiyanlık öncesinde Ay Tanrısı kültünün en etkin olduğu ve tapınağın kesin yerini bildiğimiz tek kenttir. Men Tapınağı ve çevresindeki yapılar, tamamen kazılarla açığa çıkarılmış durumda."

Yalvaç Müzesi

Pisidia Antiokheia Antik Kenti ve çevresindeki kazılardan elde edilen eserlerin sergilendiği Yalvaç Müzesi'nde pek çok fosil, sikke, heykel ve etnografik ögeler yer alıyor.

Müzenin envanterinde St. Paul Kilisesi kazılarında ortaya çıkarılan taban mozaiklerinin ve yazıtların yanı sıra heykeller, sikkeler, sütun başlıkları, geleneksel kıyafetler, silahlar da bulunuyor.

Müze, bölgenin kültürel zenginliğine ve inanç sistemine dair örnekleri bir arada barındırıyor.

Eğirdir Gölü ve Yeşilada

Türkiye'de yer alan 25 Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanına sahip ilçelerden Eğirdir, tatilde huzur arayanların ilk durağı oluyor.

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir, günün farklı saatlerinde renk değiştirdiği için ziyaretçiler tarafından "Yedi renkli göl" olarak anılıyor. Gölün üzerinde yer alan ve ana karayla yol aracılığıyla bağlantısı bulunan Yeşilada ise tarihi ahşap evleri ve restoranlarıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Bölgede yer alan Kovada Gölü Milli Parkı ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı da doğa tutkunları için ideal bir rota oluşturuyor.

Misparta Koku Müzesi

Mayıs ve haziranda başlayan gül hasadı, temmuz ayında Kuyucak köyünde açan lavantalarıyla Isparta, hasat dönemi turlarıyla yerli ve yabancı turistler için cazibe noktası haline geliyor.

Dünyadaki gül yağı üretiminin büyük kısmını tek başına karşılayan Isparta, kokuyla ilgili ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor.

Gelecek aylarda kapılarını açması beklenen Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde bölgenin 100 yılı aşkın gül yağı üretim geleneği, imbik ve koku üretim teknikleri sergilenecek.

Ziyaretçiler, sadece gülün değil lavanta, zambak ve pek çok endemik bitkinin de kokusunu deneyimleyebilecek.

Kaynak: AA

Akdeniz Bölgesi, Toros Dağları, Gastronomi, Isparta, Turizm, Kültür, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta: Kış Turizminin Gözdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi 426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Zeynep Alkan’dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Alizade’den Beren Saat’e gönderme Alizade'den Beren Saat'e gönderme
Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı
Kente ilk ücretsiz market açıldı Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular Kente ilk ücretsiz market açıldı! Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular
Kurgu mu gerçek mi Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
Gördüğü manzarayı “Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor“ notuyla paylaştı Gördüğü manzarayı "Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor" notuyla paylaştı

11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
08:57
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
08:11
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
07:26
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
01:04
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:40:59. #7.11#
SON DAKİKA: Isparta: Kış Turizminin Gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.