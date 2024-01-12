Isparta merkezli operasyonda 11 şüpheli yakalandı

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ISPARTA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Ekim 2023 tarihinde başlatılan soruşturmada 'suç örgütü ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 9 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Isparta'da 3, Ankara 3, Yozgat'ta 4 ve Karabük'te 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçen suç unsuru ürünlerle ilişkili 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. (DHA)