İsrail: AB Yaptırım Uygulamayacak - Son Dakika
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İsrail: AB Yaptırım Uygulamayacak

14.07.2025 23:13
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İsrail Dışişleri Bakanı Saar, AB'nin insan hakları ihlalleri tespitine rağmen yaptırım uygulamayacağını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği'nin (AB), ülkesinin işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarını ihlal ettiğini tespit etmesine rağmen Tel Aviv'e yaptırım uygulamayacağını öne sürdü.

Saar, AB-Güney Komşuluk Bölgesi Bakanlar Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, yarınki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan çıkacak muhtemel kararlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarını ihlal ettiğini tespit eden AB'nin Tel Aviv'e karşı yaptırım uygulaması ihtimalini değerlendiren Saar, "(Yaptırımlar) bunların hiçbiri AB üye ülkeleri tarafından kabul edilmeyecektir. Hiçbir gerekçe yok. Şimdiye kadar da kabul edilmedi ve inanıyorum ki yarın da kabul edilmeyecek." dedi.

Saar, basın mensuplarını suçladı

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 57 binden fazla kişinin ölümüne ve insani yardımın engellenmesiyle bir insanlık felaketine yol açtığı bilinen İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) sözde dağıtım merkezlerinde yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin soru yönelten bir basın mensubunu "abartmakla" suçladı.

"Abartıyorsunuz, ama biz buna alışkınız." diyen Saar, GHF'nin Hamas'ın yardım dağıtımını kontrol altına almasını önlemeye çalıştığını savundu.

Saar, sahadan gelen görüntüler ve "Filistinlilere doğrudan ateş açmayı oyuna benzeten" İsrail askerlerinin itiraflarına rağmen, yardım bekleyen Filistinlilerin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü reddederek sivil halkı hedef alanın Hamas olduğunu iddia etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu cevaplayan Saar, Suriyeli bakanın katılımından memnun olduklarını belirterek "Aynı toplantıda birlikte olacağız. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Tel Aviv, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail: AB Yaptırım Uygulamayacak - Son Dakika

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