İsrail Askeri Ölümleri ve Yaralılar

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında meydana gelen "trafik kazasında" bir askerinin öldüğünü, bir askerinin de Lübnan'da Hizbullah'la yaşanan çatışmada ağır yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Nahal Tugayı'nın 50. Taburu'ndan Yishai Mann'ın Gazze Şeridi yakınlarında trafik kazasında öldüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda ise bir askerin ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, söz konusu askerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 37'sinin durumu ağır olmak üzere 5 bin 43'e çıktı.