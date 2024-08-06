İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde 2 Filistinliyi daha öldürdüğü bildirildi. İsrail ordusu, son birkaç gündür düzenlediği baskınlarda toplamda 9 Filistinliyi öldürmüş oldu.

06.08.2024 16:22
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde 2 Filistinliyi daha öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı Sivil İşler İdaresinin aktardığı bilgiye göre, Cenin kentine bağlı Kefer Kud beldesinde 2 Filistinlinin öldürüldüğü ifade edildi.

Öldürülen Filistinlilerin Velid Cemal Hüseyin (33) ve Hızır Hüseyin Ebu Kutna (33) olduğu bilgisi verilirken söz konusu saldırıda 3 Filistinlinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün geceden bu yana düzenlediği baskınlarda Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas'ta 4, Cenin'de 5 olmak üzere 9 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail askerleri ayrıca, bugün, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki askeri kontrol noktasında "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci öldürmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 618 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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