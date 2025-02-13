İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da "şüpheli bir şekilde yaklaştığı" gerekçesiyle bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki İsa Riyad İsa Cebali isimli Filistinlinin Huvvara beldesi yakınlarında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de Cebali'nin Huvvara'daki İsrail ordusuna ait kampın yakınında vurulduğu ve İsral ordusunun Cebali'nin naaşını alıkoyduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ocak ayından bu yana İsrail askerlerinin ateş açması sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 38'i Cenin'den olmak üzere 73'e yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da aracıyla İsrail askerlerine doğru "şüpheli bir şekilde yaklaştığı" gerekçesiyle Cebali'ye ateş açıldığı, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.