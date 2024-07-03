İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Filistinlinin Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Filistinlinin Cenazesi Toprağa Verildi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü Nidal Ziyad el-Amir'in cenazesi, kentte düzenlenen törenle toprağa verildi. Filistinliler, cenaze töreninde İsrail'in saldırılarını kınadı ve ulusal birlik çağrısı yaptı. İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 561'e yükseldi.

03.07.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü 23 yaşındaki Nidal Ziyad el-Amir'in cenazesi toprağa verildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, bir araya gelen onlarca Filistinli, Amir'in cenazesini evinden alarak, kentteki El-Kebir Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurladı.

Cenaze töreninde İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları kınayan sloganlar atan Filistinliler, İsrail saldırılarının ancak ulusal birliğin sağlanmasıyla durdurabileceğine dikkati çekti.

Fetih hareketi ve Filistinli siyasi gruplar da Amir'in öldürülmesini kınayan açıklamalar yayımladı.

Amir'in ölümüyle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 561'e çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarında Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 9 bin 510'dan fazla Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Filistinlinin Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:17 İzmir ve Balıkesir’de orman yangını 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı İzmir ve Balıkesir'de orman yangını! 2 mahalle boşaltıldı, Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
19:52 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 20:05:56. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Filistinlinin Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement