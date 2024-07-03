İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Filistinlinin Cenazesi Toprağa Verildi

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü 23 yaşındaki Nidal Ziyad el-Amir'in cenazesi toprağa verildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, bir araya gelen onlarca Filistinli, Amir'in cenazesini evinden alarak, kentteki El-Kebir Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurladı.

Cenaze töreninde İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları kınayan sloganlar atan Filistinliler, İsrail saldırılarının ancak ulusal birliğin sağlanmasıyla durdurabileceğine dikkati çekti.

Fetih hareketi ve Filistinli siyasi gruplar da Amir'in öldürülmesini kınayan açıklamalar yayımladı.

Amir'in ölümüyle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 561'e çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarında Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 9 bin 510'dan fazla Filistinli gözaltına alındı.