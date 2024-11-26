İsrail Askerlerinden Tepki Çeken Video

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İsrail askerlerinin işgal ettikleri Lübnan'ın güneyindeki bir kilisede dans ettiklerini gösteren videoyu sosyal medyada paylaşması tepkilere neden oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, "İsrail ordusundan askerler, Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Deyr Mimas'ta bir kilisenin kutsiyetini çiğnerken kendilerini belgelediler." ifadeleri kullanıldı.

Haberde askerlerin çekip sosyal medyada paylaştığı videoda, kilisenin içinde dans ettiklerinin görüldüğü, Lübnan'da ve İsrail'deki Hristiyanlar arasında da öfkeye yol açtığı aktarıldı.

Söz konusu olayın, 91. Tümen askerlerinin Litani Nehri'ne doğru ilerlerken yaşandığı belirtilen haberde, askerlerin bağırarak ve birbirlerine sarılarak bir düğünü canlandırıyormuşçasına hareketler sergilediği, bazı askerlerin de yerde güreştiği ve kahkahalar attığı kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise olayın ciddi bir eylem olduğu ve incelendiği kaydedildi.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 768 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768 kişi öldü, 15 bin 699 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.