9 askeri serbest bırakmışlardı! İsraillilerin Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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9 askeri serbest bırakmışlardı! İsraillilerin Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri görüntü ortaya çıktı

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Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkenceyle gündeme gelirken İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarafından servis edilen skandal görüntü kamuoyunda infial yarattı. İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliye cinsel işkencede bulunduğu görüntülerde diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalıştıkları anlar yer aldı. Hatırlanacağı üzere olayın gündeme gelmesinin ardından gözaltına alınan 9 asker serbest bırakılmıştı.

07.08.2024 10:44  Güncelleme: 10:59
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İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayımlandı.

YERDE YATAN FİLİSTİNLİYİ ALIP GÖTÜRDÜLER

Kanal 12 televizyonunda yayımlanan görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor. Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Kanal 12'nin haberinde "(Askerler) Muhtemelen güvenlik kameralarından haberdarlar ve kalkanlarla eylemlerini gizlemeye çalışıyorlar" ifadesine yer verildi. Haberde, İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinlinin anüsüne bir cisim sokarak işkence ettiği belirtildi. Cinsel işkenceye maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

9 askeri serbest bırakmışlardı! İsraillilerin Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri görüntü ortaya çıktı

CİNSEL İŞKENCE YAPAN ASKERLERE SKANDAL DESTEK

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı. Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar cinsel işkence uygulayan askerlere destek mesajları vermişti.

Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti. Benzer gruplar, akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti. Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı. Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken, diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor. İsrail mahkemesi, cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos Pazar gününe kadar uzattı.

GÖZALTI MERKEZİ SIK SIK İŞKENCEYLE GÜNDEME GELİYOR

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor. New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti. Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti. Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

9 askeri serbest bırakmışlardı! İsraillilerin Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri görüntü ortaya çıktı
Kaynak: AA

İsrail, Ankara, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 askeri serbest bırakmışlardı! İsraillilerin Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri görüntü ortaya çıktı - Son Dakika

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