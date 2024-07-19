İsrail askerlerinin saldırısında yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti

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İsrail askerlerince daha önce, işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak yaralanan bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, 17 Ocak'ta Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arraba beldesinde İsrail askerlerinin mermisiyle yaralanan 22 yaşındaki Yamin Asfur, uzun süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 577'ye yükseldi.

İsrail'in ayrıca, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.