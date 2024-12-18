İsrail Ateşinde 2 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Ateşinde 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Kalkilya'da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli genç yaşamını yitirdi.

18.12.2024 12:35
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RAMALLAH, 18 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Kalkilya şehrinin doğusunda salı günü İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Sufin mahallesi yakınlarında 32 yaşındaki Muhammed Eşkar ve 31 yaşındaki Ziya Selmi adlı iki gence ateş açtığını ve bu kişilerin cansız bedenlerinin Kalkilya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Filistin Kızılay Derneği de yaptığı basın açıklamasında iki kişinin cansız bedenlerini hastaneye naklettiklerini doğruladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana gerginliğin tırmandığı Batı Şeria'da İsrail'in saldırı ve bombardımanlarında 810'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail Ateşinde 2 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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