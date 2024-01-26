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İsrail Bakanı, Uluslararası Adalet Divanını antisemitizmle suçladı - Son Dakika
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İsrail Bakanı, Uluslararası Adalet Divanını antisemitizmle suçladı

İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkesi aleyhinde açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir kararı alan Uluslararası Adalet Divanını (UAD) 'antisemizm' ile suçladı. Ben Gvir, UAD'yi 'Yahudi karşıtlığı' ile suçlayarak, mahkemenin adalet yerine Yahudi halkına zulüm aradığını iddia etti. İsrailli Bakan, İsrail devletinin varlığını tehlikeye sokan kararlara kulak asılmaması gerektiğini ve düşmanı yenmeye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail Bakanı, Uluslararası Adalet Divanını antisemitizmle suçladı
26.01.2024 - 17:16,  Güncelleme: 17:20
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İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkesi aleyhinde açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir kararı alan Uluslararası Adalet Divanını (UAD) "antisemizm" ile suçladı.

Ben Gvir, Lahey'deki UAD'ın, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

UAD'yi "Yahudi karşıtlığı" ile suçlayan Ben Gvir, "Lahey'deki antisemit mahkemenin kararı, önceden bilineni kanıtlıyor: Bu mahkeme adalet değil, Yahudi halkına yönelik zulüm arıyor. Holokost sırasında sessiz kaldılar, bugün de ikiyüzlü bir şekilde devam ederek bir adım daha atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan İsrailli Bakan, "İsrail devletinin varlığını tehlikeye sokan kararlara kulak asılmamalı ve tam zafere kadar düşmanı yenmeye devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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