İsrail basını, ordudan çalınan silahlarla suç örgütlerinin güçlendiğini yazdı

İsrail basını, savaş sırasında ordunun depolarından çalınan silah ile aralarında "Lao" tipi tanksavar füzelerinin de bulunduğu silah ve mühimmatın suç örgütlerinin eline geçtiğini bildirdi.

İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun (KAN) haberinde, ordunun depolarından çalınan silah ve mühimmatın ne kadarının dışarıya çıkarıldığının tam olarak bilinmeyebileceği, suç örgütlerinin askeri silah ve İHA kullanımında belirgin artış görüldüğü belirtildi.

Haberde, bu hafta İsrail'in Arap nüfusun yaşadığı Sacur ve Celcilya bölgelerinde "Lao" tipi askeri füzelerin kullanıldığı iki olayın yaşandığı belirtildi.

Kurum, savaş sırasında acil durum birliklerinin silah depolarının açılmasıyla birlikte "çok büyük çapta" hırsızlıkların gerçekleşmiş olabileceğini ve bu hırsızlıkların tanksavar füzelerini de kapsadığını aktardı.

Haberde, kayıp mühimmatın çatışmalarda kullanılmış olarak kaydedilmesinin kolay olduğu, bunun da ordunun depolarından gerçekte ne kadar silah ve mühimmatın çıkarıldığının belirlenmesini zorlaştırdığı ifade edildi.

Suç olaylarında İHA kullanımı arttı

İsrail Kamu Yayın Kurumu, suç faaliyetlerinde İHA kullanımının da arttığını bildirdi.

Kurum, bu hafta Nasıra kentinde bir İHA'dan el bombası atıldığı bir olayın yaşandığını aktardı.

Haberde, el bombalarının kullanıldığı suç olaylarının sayısının 2023'te 75 iken 2024'te 988'e yükseldiği, bunun günde yaklaşık 3 olaya denk geldiği belirtildi.

İsrail polisinin "Lahav 433" biriminin yürüttüğü soruşturmada, Bedevi yerleşimlerinin bulunduğu bölgelerdeki şirketlerin sahte faturalar kullanarak yük taşımaya elverişli yüzlerce büyük İHA satın aldığının tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu İHA'ların bulunamadığı ve şu anda nerede kullanıldıklarının bilinmediği aktarılan haberde, bunların yetkililerin kontrolü dışında kaldığı ve kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki değerlendirmelere yer verildi.

Kurum, İsrail polisi, ordusu, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve güvenlik kurumlarının İHA'ların oluşturduğu tehdidin boyutunu ve bunlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlamada halen "geride kaldığını" aktardı.

Haberde ayrıca bu araçların suç faaliyetlerinde kullanılmasından güvenlik amaçlı saldırılarda kullanılmasına geçilebileceği, bunların el bombası atılması, patlayıcı yüklü veya bombalı İHA'ların kullanılması gibi yöntemlerle gerçekleştirilebileceği uyarısında bulunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde son dönemde, İsrail'in devam eden baskınları ve saldırılarıyla eş zamanlı olarak fanatik Yahudilerin Filistinlilere, mülklerine ve geçim kaynaklarına yönelik saldırılarında da artış yaşanıyor.

Filistinlilere saldırıları engellemeyen İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere eşlik etmek ve bu saldırılara imkan sağlamakla eleştiriliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırısının başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile fanatik Yahudilerin saldırıları da eş zamanlı olarak tırmanışa geçti.