İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 20 Filistinli gözaltına aldı.

11.11.2024 12:46
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil, Nablus, Kalkilya ve Kudüs kentlerinde evlere baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlarda eski tutukluların da aralarında bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 600'ü geçtiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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