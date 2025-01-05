İsrail Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.

05.01.2025 13:17
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Söz konusu baskınlarda aralarında çocuklar ve eski tutukluların da bulunduğu en az 20 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 836 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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