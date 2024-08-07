İsrail, Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun gece ve sabah saatlerinde Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 26 kişiyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, böylece İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 10 bine ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.