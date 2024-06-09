İsrail, Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail, Batı Şeria\'da baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ederken, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı. İsrail askerleri, Arrabe beldesine baskın sırasında bir araca ateş açtı ardından bazı evlere girerek etrafı tahrip etti. Cenin'e bağlı birçok köy ve belde yine İsrail askerlerinin gece boyunca çeşitli baskınlarına maruz kaldı. İşgal güçleri, Halil kentine de baskın düzenleyerek 3 kardeşi gözaltına aldı. Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda ise İsrail askerleri, Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştı ve silahlı çatışmalar gece geç saatlere dek sürdü.

09.06.2024 06:05
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ederken, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arrabe beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Arrabe beldesine baskın sırasında bir araca ateş açtı ardından bazı evlere girerek etrafı tahrip etti.

Arrabe beldesi dışında Cenin'e bağlı birçok köy ve belde yine İsrail askerlerinin gece boyunca çeşitli baskınlarına maruz kaldı.

Halil kentine de baskın düzenleyen işgal güçleri, babaları daha önce tutuklanmış olan 3 kardeşi gözaltına aldı.

Kudüs Haber Ağı telegram sayfasından Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın sırasında İsrail askerlerinin bölgedeki Filistinlilerin silahlı direnişiyle karşılaştığını duyurdu. Silahlı çatışmaların gece geç saatlere dek sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı - Son Dakika

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