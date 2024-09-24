İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Evi Yıktı

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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin güneybatısındaki Tura beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri beldede Filistinli bir ailenin yaşadığı 150 metrekarelik bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 500 yıkım gerçekleştirdi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.